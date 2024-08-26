Генич отреагировал на результат матча «Динамо» - «Краснодар»

В рамках шестого тура чемпионата России московское «Динамо» на своем поле проиграло «Краснодару» со счетом 0:1. О результате поединка высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«Классный матч! Обожаю такие игры! Стас Агкацев - красавчик! Рад за него», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Благодаря гостевой победе краснодарский коллектив имеет в своем активе 12 баллов. После шести туров подопечные Мурада Мусаева занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», в свою очередь, с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке.