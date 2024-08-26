​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг»

В российском футболе прошли матчи шестого тура, центральным поединком стала встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла без забитых голов. Бывший футболист питерского «Зенита» Борис Чухлов, входивший в состав чемпионского «Зенита» образца 1984 года, удивлён энергичностью москвичей. Он в шутку даже предложил проверить игроков «Спартака» на предмет потребления допинга.

- «Спартачи», они молодцы, больше низом играли: туда-сюда. Вообще, их надо проверить на допинг - носились как угорелые. А игроки «Зенита» часто ошибались. Мне кажется, они уже привыкли к «парниковым» условиям и отсутствию природных явлений. А вчера были вихревые потоки, возникало сопротивление, - цитирует слова Чухлова РБ Спорт.

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».