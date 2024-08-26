Мостовой: «Соболева не хватало, но «Спартак» может побеждать и без него»

В российском футболе прошли матчи шестого тура, центральным поединком стала встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла без забитых голов. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой согласился с тем, что «спартаковцы» потеряли в остроте игры без Александра Соболева, но уверен также в том, что побеждать можно и без него.

- Когда красно-белые 30 минут играли в большинстве, им нужен был в нападении здоровый парень, который может проломить, скинуть или забить. Но это не говорит о том, что «Спартак» в целом не может без него. Все видят, что команда выигрывает и без Соболева, - цитирует слова Мостового betonmobile.ru.

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».