Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Соболева не хватало, но «Спартак» может побеждать и без него»

26 Августа 2024 • 03:58 Комментировать

В российском футболе прошли матчи шестого тура, центральным поединком стала встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла без забитых голов. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой согласился с тем, что «спартаковцы» потеряли в остроте игры без Александра Соболева, но уверен также в том, что побеждать можно и без него.

- Когда красно-белые 30 минут играли в большинстве, им нужен был в нападении здоровый парень, который может проломить, скинуть или забить. Но это не говорит о том, что «Спартак» в целом не может без него. Все видят, что команда выигрывает и без Соболева, - цитирует слова Мостового betonmobile.ru.

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити» Гюндоган обратился к «Барселоне» Суарес установил рекорд «Интер Майами» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Августа
04:04 · Россия. Премьер-лига
​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг»
03:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Соболева не хватало, но «Спартак» может побеждать и без него»
03:17 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: «Латышонок - столь же удачное приобретение, как и Глушенков»
00:57 · Россия. Премьер-лига
​Ашветия: «Может быть, я и вернусь в «Локомотив»
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Динамо» играет прагматично, на результат»
25 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
​Экс-агент Кверквелии: «Он не вернётся в Россию, пока клубы будут без еврокубков»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Судья сказал Осипенко, что это Осипенко ударил игрока «Локомотива»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Давайте не будем перехваливать Батракова раньше времени»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Гол на первых секундах - тоже вид стандартного положения»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Третий гол - наигранная история»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Краснодару» воздалось за прошлые матчи» эксклюзив
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» разыграл мяч после перерыва и в третий раз забил «Ростову»
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» уверенно обыграла «Енисей»
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке
20:58 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Сейчас вернулись к болезни прошлого сезона - забили и отпустили инициативу»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Это самая важная победа»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» возглавляет таблицу РПЛ после гола Самошникова в ворота «Ростова»
20:45 · Россия. Премьер-лига
​Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался» 1
20:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Хотелось на трансферах забрать ещё 1-2 игроков»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Нам сегодня не повезло, но я поблагодарил ребят за игру»
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» вновь заинтересовался аргентинским защитником эксклюзив
20:23 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и «Ростов» быстро забили по голу
20:20 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Была мысль, что Лунёву могут дать «Лучшего игрока»»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Вся команда должна правильно играть вне зависимости от того, кто там - Батраков, Месси или Роналду»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил замену Пиняева на Тикнизяна
Все новости
Рекомендуем