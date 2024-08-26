​Смородская: «Латышонок - столь же удачное приобретение, как и Глушенков»

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива», обратила внимание на удачные выступления голкипера питерского «Зенита» Евгения Лытышонка. Он перебрался в питерский клуб из «Балтики», он отразил пенальти в матче с «Динамо» и в целом, «Зенит» до сих пор пропустил только один гол в шести матчах. Смородская считает, что Латышонок не менее удачное приобретение, чем Глушенков.

- Латышонок подарил «Зениту» ничью в матче со «Спартаком». Уже второй сезон он играет на высоком уровне. Латышонок — не менее удачный трансфер для «Зенита», чем Глушенков, - цитирует слова Смородской «РБ Спорт».