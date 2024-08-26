​Ашветия: «Может быть, я и вернусь в «Локомотив»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Михаил Ашветия не исключает своё возвращение в клуб, но уже в качестве тренера команды. Напомним, что грузинский экс-футболист выступал за клуб с 2003 по 2005 год ,сейчас ему 46 лет. Он закончил карьеру в 2009-м.

- Пока у меня неплохо получается тренировать, мы идем в середине турнирной таблицы, хотя команду собрали совсем недавно. Надо работать, тогда придет результат. Может, придёт время, и я вернусь в «Локомотив». Сделаю это с удовольствием! - цитирует слова Ашветии Metaratings.ru.

Сейчас московский «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата.