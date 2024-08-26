Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Великие комбинаторы «Зенита», поцелуй Станковича и холостой дубль Роналдо

26 Августа 2024 • 09:00 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва

Смущённый «Спартак», удержавший очко «Зенит»

Топовая битва тура – «Зенит» без Глушенкова против «Спартака». Кто-то из экспертов обещал, что голы обязательно будут, но снаряд третий раз упал в одну воронку. Третья подряд вывеска «Зенит» – «Спартак» завершилась вничью 0:0. К сожалению для «красно-белых», травмировался Рябчук, пришлось вынужденно менять его.

Не помогло спартаковцам удаление Эраковича, которого поцеловал Станкович. Может, гостей смутил неожиданный выход Вендела в старте? Писали же, что он выбыл на 40 дней, но «Зенит» сыграл в обманку. Ещё и Педро оказался готов сыграть, хотя гендиректор «Зенита» Медведев утверждал обратное. Вот и верь теперь ему по любому поводу.

«Поезд» прибыл на первый путь, «Краснодар» сделал шесть замен

«Динамо» с «Краснодаром» – тоже центральный матч. «Бело-голубые» спустя ровно три месяца после приснопамятного поражения снова проиграли «быкам» 0:1. Да и упустили шанс обогнать «Зенит». Единственный гол – от Виктора Са с рикошетом. В конце матча из-за подозрения на черепно-мозговую травму заменили Лунёва, и «Краснодар» воспользовался правом сделать шестую замену.

А вот молодёжь «Локомотива» не дрогнула и вскочила на первое место. За «Ростов» на «РЖД Арене» отдувался Роналдо – провёл голы в начале и в конце матча. Однако Батраков, Самошников и Тикнизян в сумме наколотили больше. 3:2. У «Локомотива» столько же забитых голов, сколько и у «Зенита» (по пятнадцать). У проблемного в нападении ЦСКА, как ни странно, тринадцать.

Переполох в Грозном

«Ахмат» и «Химки» устроили в столице Чечни шикарный голевой обмен. Гости повели в два мяча, но хозяева нашли в себе силы сравнять счёт. Доигрывали в составах 10 на 10: «Ахмат» – потому что получившего повреждение Беришу менять уже нельзя было (не черепно-мозговая травма), «Химки» – из-за удаления Бутты Магомедова.

В компенсированное время команды забили ещё по мячу, причём химчане спаслись от поражения благодаря не совсем простому голу Заболотного. Итог – 3:3. «Ахмат» по-прежнему остаётся в Премьер-лиге без побед. Кстати, из-за травмы с поля на электрокаре уехал не только Бериша, но и Богосавац. Очередные головные боли для Адиева.

ЦСКА прорвало, у воронежцев отлегло

«Факел», в отличие от «Ахмата», познал радость победы в рамках РПЛ. Причём на своём новом стадионе. Играли воронежцы с «Оренбургом» – жёсткий матч, как и ожидалось. Наверняка так 0:0 и закончили б, если бы Гиоргобиани в районе часа игры не приземлил мяч в ворота со штрафного рикошетом от перекладины. 1:0 – «Факел».

ЦСКА забил «Акрону» те голы, которые не забил в предыдущем матче «Локомотиву». Четыре мяча были вынуждены принять в свои ворота тольяттинцы во втором тайме. Дубль у Облякова, по голу у Мусаева и у кого ещё? Дивеев и Роша пока взяли в этом плане паузу – отличился другой защитник, Мойзес. Когда уже первый гол за ЦСКА Кругового?

Король красных карточек и свежая кровь «Крыльев»

Тормозивший со второго тура по четвёртый «Рубин» теперь на победном пути. Казанцы выиграли у махачкалинского «Динамо». Куда уж без реализованного пенальти Даку? Ещё – первый гол Чумича после травмы. 2:0. Подпортила настроение «рубиновым» травма Вады, а у махачкалинцев Алибеков взялся за коллекционирование красных карточек – удалился второй раз за 20 дней.

Чисто волжская разборка осталась за «Крыльями Советов». Боселли приноровился забивать за «Пари НН» регулярно, однако научиться бы нижегородцам ещё не пропускать во вторых таймах. Говорили, у «Крыльев» дефицитный состав? Так вот пришёл Галдамес, за три недели освоился и бахнул дубль. Орозко в концовке добавил, чтоб выглядело не на тоненького. 3:1.

Турнирная таблица чемпионата России

Реклама


Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин Факел Краснодар Динамо Москва Динамо Махачкала Оренбург Ахмат Акрон Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Августа
09:00
Великие комбинаторы «Зенита», поцелуй Станковича и холостой дубль Роналдо
04:04
​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг»
25 Августа
20:45
​Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался» 1
18:25
​Балахнин: «Спартак» становится всё лучше и лучше»
17:24
​Тарханов: «Что-то у «Зенита» не получилось со «Спартаком»
15:20
Балахнин считает, что «Спартак» выбрал правильную стратегию на матч с «Зенитом» 1
14:11
Кечинов назвал условие, при котором «Спартак» может побороться за чемпионство
13:35
Миллер: «Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра» 1
13:31
Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки
13:20
Непомнящий: «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство
13:08
Чернов оценил игру Мартинса в матче против «Зенита»
13:01
Эракович извинился за удаление в матче со «Спартаком»
12:06
Сёмин: «Зенит» не находится на недосягаемом уровне
11:28
Александр Мостовой — о том, что Умяров был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Спартак»: «Шутка какая-то»
11:21
Зобнин оценил судейство в матче против «Зенита»
10:38
Михаил Боярский: «Спартак» играл лучше «Зенита»
24 Августа
23:52
Мостовой рассказал, что «Спартаку» не хватило такого игрока как Соболев в матче против «Зенита»
22:33
Червиченко считает, что Соболев сейчас бы пригодился «Зениту»
21:46
Педро — о ничьей со «Спартаком»: Мы не хотели такого результата
21:14
Латышонок рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»
21:08
Аршавин подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»
20:58
Бывший тренер «Спартака» считает, что «Зениту» повезло сыграть вничью с командой Станковича
20:56
Булыкин: «Ничья с «Зенитом» пойдёт на пользу «Спартаку» в плане приобретения уверенности»
20:52
Рябчук поехал на обследование в больницу после матча против «Зенита»
20:42
Защитник «Спартака» Чернов — о «Зените»: Рано на них повесили золотые медали
20:37
Умяров: «После удаления Эраковича чуть-чуть расслабились»
20:36
Станкович рассказал, почему поцеловал удалённого Эраковича
20:25
Станкович: «Нужно отдать должное в том числе вратарю соперника, он провёл отличный матч»
20:25
Семак — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Обе команды не наиграли на победу»
20:16
Семак: «Выставили игроков с российским паспортом, тех, кто смотрелся лучше, но пришлось менять их»
20:13
Станкович — о матче против «Зенита»: Я более чем доволен своими ребятами
20:08
Семак: «Моментами мы в меньшинстве играли лучше, чем в равных составах» 1
20:07
Станкович — о Рябчуке: «У него была кровь при мочеиспускании в перерыве матча с «Зенитом»
19:55
Мостовой: Теперь мы понимаем, что «Спартак» — конкурент «Зениту»
19:50
«Спартак» не пропускает в РПЛ на протяжении четырёх игр
19:50
Из-за них «Спартак» мог проиграть даже в большинстве: три худших игрока матча против «Зенита» 4
19:44
«Зенит» и «Спартак» в третьем матче подряд в Санкт-Петербурге не смогли забить
19:31
Удаление Эраковича и ранние замены: «Зенит» со «Спартаком» на голы не сподобились 6
19:17
Бывший арбитр РПЛ Федотов отреагировал на удаление Эраковича в матче против «Спартака»
19:01
Защитник «Зенита» Эракович удалён в матче против «Спартака»
17:58
Вратарь «Акрона» Волков — о поражении от ЦСКА: Вся наша игра была провальной
17:16
Медведев объяснил появление Вендела и Педро в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака»
17:16
Станкович: «Очень важно иметь командный дух, который понадобится в том числе и сегодня»
17:11
Семак: «Ждать, что мы на голову сильнее других, конечно же, не приходится»
17:08
Аршавин сделал выбор между Кордобой и Соболевым
17:00
«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
16:57
Радимов: «Спартак» не так безнадежен, как был раньше»
16:20
«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч РПЛ 1
16:11
Дуарте и Николсон не прилетели в Санкт-Петербург
16:00
Бывший форвард «Спартака» Маркао — о Виллиане Жозе: «Ему нужно чуть-чуть времени» 2
13:07
Орещук: «Дзюба на две головы сильнее Соболева»
12:51
Заварзин: «У «Спартака» вообще нет шансов победить в Санкт-Петербурге»
12:37
Орещук: «Почему бы Угальде не замахнуться на звание лучшего бомбардира?»
12:23
Бышовец: «Спартак» оставил очень хорошее впечатление в последних матчах»
11:54
Орещук: «Рано петь оды Станковичу»
11:24
Мостовой: «У «Спартака» точно будут шансы в матче с «Зенитом»
11:13
Агент: «Возвращение Жиго в Россию возможно, но приоритет — это «Спартак»
10:31
Гершкович – о том, ранимый ли «Спартак» Станковича
09:54
Кечинов: «Не думаю, что после победы над «Зенитом» фанаты полюбят Станковича»
09:39
Малафеев: «Под руководством Станковича «Спартак» демонстрирует более интересный футбол»
09:26
Радченко: «Шансы «Зенита» и «Спартака» — 50 на 50»
09:00
«Зенит» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на Дерби двух столиц в 6-м туре РПЛ
02:08
Зенит - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:52
​Кечинов: «Хочу посмотреть на «Спартак» на фоне «Зенита»
23 Августа
22:37
Деменко: «Спартак» в игре с «Зенитом» должен воспользоваться своим шансом»
20:21
Мостовой: «В матче «Зенита» и «Спартака» ожидаю осторожный футбол» 1
17:23
Зобнин и Чернов отправились со «Спартаком» в Санкт-Петербург
17:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак РПЛ — 24 августа 2024
16:13
Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС не дисквалифицировать Клаудиньо
15:36
КДК РФС не дисквалифицировал Клаудиньо, — он сыграет против «Спартака»
15:09
«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом
13:52
Егор Титов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Шансы — 51 на 49»
22 Августа
20:03
Дуглас Сантос – о потерях «Зенита»: «У нас есть и другие футболисты»
19:35
Дуглас Сантос: «Игра в обороне – одна из самых сильных наших сторон»
18:49
Колосков: «Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, но это не так»
16:44
Умяров поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
16:12
Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» 1
14:22
Черданцев и Богданов будут комментировать матч между «Зенитом» и «Спартаком» 1
13:37
Дьяков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
12:57
Дьяков поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
12:33
Гершкович высказался о возможном переходе Соболева в контексте матча «Зенит» – «Спартак» 3
12:24
Семак высказался о возможном наказании Клаудиньо
12:19
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
12:03
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем против «Спартака»
12:01
Бушманов рассказал, в чём видит шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
11:34
Сочнов объяснил, почему было бы лучше, если бы Глушенков и Вендел сыграли против «Спартака»
11:25
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Спартак РПЛ — 24 августа 2024
10:02
Ширко рассказал, облегчит ли «Спартаку» задачу отсутствие у «Зенита» Глушенкова и Вендела
08:25
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак чемпионата России — 24 августа 2024
21 Августа
23:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит – Спартак чемпионата России – 24 августа 2024
21:20
Ширко оценил игру «Спартака» в атаке этом сезоне
19:28
Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»
16:16
Кечинов: «Жду матч с «Зенитом», чтобы понять, насколько серьёзный уровень у «Спартака»
16:10
Угальде: «Для меня состав «Спартака» лучше состава «Зенита»
15:53
Смородская не считает, что потеря Глушенкова повлияет на «Зенит»
15:19
Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» 1
14:52
Газзаев высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед битвой со «Спартаком»
13:51
Давыдов: «Глушенков – лучший русский футболист»
13:46
Тошич: «Не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича»
20 Августа
16:43
Шалимов: «После травм Глушенкова и Вендела «Спартак» в матче с «Зенитом» может играть от себя» 1
16:23
Булыкин верит, что «Спартак» обыграет «Зенит» на выезде 1
16:18
Мостовой: «Игрокам «Спартака» не за что было уважать Абаскаля, в отличие от Станковича»
15:18
Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» 1
15:05
Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
15:01
Непомнящий назвал ожидаемой осечку «Зенита»
14:45
Мостовой высказался о шансах в матче «Зенит» - «Спартак» 1
14:19
Орлов оценил шансы в матче «Зенит» - «Спартак» 2
13:50
Орлов оценил «Спартак» Станковича
13:23
Угальде ответил на вопрос об отстранении Соболева в «Спартаке»
13:20
Пономарёв: Соболев - переоцененный футболист, его разбаловали деньгами
13:17
Орлов назвал травму Глушенкова странной 2
13:10
«Иначе чемпионом не станешь»: Орлов предсказал действие «Зенита» 1
12:32
Хомуха рассказал, как «Зенит» будет играть, потеряв двух лидеров
12:16
Стало известно, когда «Зенит» сделает новое предложение «Спартаку» по Соболеву 2
19 Августа
17:49
Деменко объяснил, почему у Станковича раскрываются легионеры
11:31
Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»
10:12
Булыкин: «Игра с «Зенитом» будет для «Спартака» проверкой после хороших игр, но со средними соперниками»
18 Августа
22:16
Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
20:45
Булыкин верит в чемпионство «Спартака»
20:31
Угальде отреагировал на травмы Глушенкова и Вендела перед очным матчем между «Зенитом» и «Спартаком»
17:21
Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком»
14 Августа
22:47
Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»
07 Августа
12:41
Руслан Литвинов: Постараемся стать первой командой, которая остановит Глушенкова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити» Суарес установил рекорд «Интер Майами» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Гюндоган обратился к «Барселоне» Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Августа
08:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти на Лаксальте
08:27 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» - «Ростов»
07:34 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на результат матча «Динамо» - «Краснодар»
04:04 · Россия. Премьер-лига
​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг»
03:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Соболева не хватало, но «Спартак» может побеждать и без него»
03:17 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: «Латышонок - столь же удачное приобретение, как и Глушенков»
00:57 · Россия. Премьер-лига
​Ашветия: «Может быть, я и вернусь в «Локомотив»
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Динамо» играет прагматично, на результат»
25 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
​Экс-агент Кверквелии: «Он не вернётся в Россию, пока клубы будут без еврокубков»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Судья сказал Осипенко, что это Осипенко ударил игрока «Локомотива»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Давайте не будем перехваливать Батракова раньше времени»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Гол на первых секундах - тоже вид стандартного положения»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Третий гол - наигранная история»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Краснодару» воздалось за прошлые матчи» эксклюзив
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» разыграл мяч после перерыва и в третий раз забил «Ростову»
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» уверенно обыграла «Енисей»
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке
20:58 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Сейчас вернулись к болезни прошлого сезона - забили и отпустили инициативу»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Это самая важная победа»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» возглавляет таблицу РПЛ после гола Самошникова в ворота «Ростова»
20:45 · Россия. Премьер-лига
​Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался» 1
20:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Хотелось на трансферах забрать ещё 1-2 игроков»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Нам сегодня не повезло, но я поблагодарил ребят за игру»
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» вновь заинтересовался аргентинским защитником эксклюзив
20:23 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и «Ростов» быстро забили по голу
Все новости
Рекомендуем