Великие комбинаторы «Зенита», поцелуй Станковича и холостой дубль Роналдо

Смущённый «Спартак», удержавший очко «Зенит»

Топовая битва тура – «Зенит» без Глушенкова против «Спартака». Кто-то из экспертов обещал, что голы обязательно будут, но снаряд третий раз упал в одну воронку. Третья подряд вывеска «Зенит» – «Спартак» завершилась вничью 0:0. К сожалению для «красно-белых», травмировался Рябчук, пришлось вынужденно менять его.

Не помогло спартаковцам удаление Эраковича, которого поцеловал Станкович. Может, гостей смутил неожиданный выход Вендела в старте? Писали же, что он выбыл на 40 дней, но «Зенит» сыграл в обманку. Ещё и Педро оказался готов сыграть, хотя гендиректор «Зенита» Медведев утверждал обратное. Вот и верь теперь ему по любому поводу.

«Поезд» прибыл на первый путь, «Краснодар» сделал шесть замен

«Динамо» с «Краснодаром» – тоже центральный матч. «Бело-голубые» спустя ровно три месяца после приснопамятного поражения снова проиграли «быкам» 0:1. Да и упустили шанс обогнать «Зенит». Единственный гол – от Виктора Са с рикошетом. В конце матча из-за подозрения на черепно-мозговую травму заменили Лунёва, и «Краснодар» воспользовался правом сделать шестую замену.

А вот молодёжь «Локомотива» не дрогнула и вскочила на первое место. За «Ростов» на «РЖД Арене» отдувался Роналдо – провёл голы в начале и в конце матча. Однако Батраков, Самошников и Тикнизян в сумме наколотили больше. 3:2. У «Локомотива» столько же забитых голов, сколько и у «Зенита» (по пятнадцать). У проблемного в нападении ЦСКА, как ни странно, тринадцать.

Переполох в Грозном

«Ахмат» и «Химки» устроили в столице Чечни шикарный голевой обмен. Гости повели в два мяча, но хозяева нашли в себе силы сравнять счёт. Доигрывали в составах 10 на 10: «Ахмат» – потому что получившего повреждение Беришу менять уже нельзя было (не черепно-мозговая травма), «Химки» – из-за удаления Бутты Магомедова.

В компенсированное время команды забили ещё по мячу, причём химчане спаслись от поражения благодаря не совсем простому голу Заболотного. Итог – 3:3. «Ахмат» по-прежнему остаётся в Премьер-лиге без побед. Кстати, из-за травмы с поля на электрокаре уехал не только Бериша, но и Богосавац. Очередные головные боли для Адиева.

ЦСКА прорвало, у воронежцев отлегло

«Факел», в отличие от «Ахмата», познал радость победы в рамках РПЛ. Причём на своём новом стадионе. Играли воронежцы с «Оренбургом» – жёсткий матч, как и ожидалось. Наверняка так 0:0 и закончили б, если бы Гиоргобиани в районе часа игры не приземлил мяч в ворота со штрафного рикошетом от перекладины. 1:0 – «Факел».

ЦСКА забил «Акрону» те голы, которые не забил в предыдущем матче «Локомотиву». Четыре мяча были вынуждены принять в свои ворота тольяттинцы во втором тайме. Дубль у Облякова, по голу у Мусаева и у кого ещё? Дивеев и Роша пока взяли в этом плане паузу – отличился другой защитник, Мойзес. Когда уже первый гол за ЦСКА Кругового?

Король красных карточек и свежая кровь «Крыльев»

Тормозивший со второго тура по четвёртый «Рубин» теперь на победном пути. Казанцы выиграли у махачкалинского «Динамо». Куда уж без реализованного пенальти Даку? Ещё – первый гол Чумича после травмы. 2:0. Подпортила настроение «рубиновым» травма Вады, а у махачкалинцев Алибеков взялся за коллекционирование красных карточек – удалился второй раз за 20 дней.

Чисто волжская разборка осталась за «Крыльями Советов». Боселли приноровился забивать за «Пари НН» регулярно, однако научиться бы нижегородцам ещё не пропускать во вторых таймах. Говорили, у «Крыльев» дефицитный состав? Так вот пришёл Галдамес, за три недели освоился и бахнул дубль. Орозко в концовке добавил, чтоб выглядело не на тоненького. 3:1.

Турнирная таблица чемпионата России

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Кирилл Иванцов