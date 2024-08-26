​Колосков: «Динамо» играет прагматично, на результат»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков с интересом следит за выступлениями московского «Динамо», он считает, что команда стала действовать более прагматично.

- Команда выходит не просто поиграть, команда выходит играть на результат. Это видно по самоотдаче. Иногда «Динамо» проявляет волевые качества, которые раньше были несвойственны для команды, - цитирует слова Колоскова Metaratings.ru.

Увы, в шестом туре российского чемпионата московская команда проиграла «Краснодару» с минимальным счётом. В следующем туре она сыграет с «Оренбургом».