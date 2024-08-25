​Экс-агент Кверквелии: «Он не вернётся в Россию, пока клубы будут без еврокубков»

Реваз Челевадзе, бывший агент грузинского футболиста Соломона Кверквелии, заявил, что тот не вернётся в Россию, покуда будет сохраняться в силе запрет на участие в европейских турнирах для российских клубов. При этом сейчас Кверквелия остаётся без работы.

- Сейчас Соломон ищет новый клуб, он ушел из саудовского «Аль-Ухдуда». Пока российские клубы не вернут в еврокубки, это маловероятно. Думаю, он ждёт, когда всё успокоится, - цитирует слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что отсутствие российских клубов в еврокубках связано с политическими санкциями, наложенными на Россию весной 2022 года.