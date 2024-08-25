Карпин: «Судья сказал Осипенко, что это Осипенко ударил игрока «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Непростой, но очень интересный матч. Сейчас уже эмоции где-то улеглись. В чем основная причина сегодняшнего поражения?

- Мы разберем, в чем основные причины. Одна из них на поверхности лежит - два гола. В первой трети дарить «Локомотиву» - понятно, что тяжело выигрывать.

- Наверное, самое неприятное для тренера, когда команда еще не вошла в игру, а сразу пропустила за 20 секунд. Явно наигранная комбинация «Локомотива». Не были готовы, получается?

- А чего там готовиться? Защитник вместо того, чтобы отскакивать, идет вперед, вот и все.

- Можно ли говорить, что отчасти ключевой эпизод - середина второго тайма, когда у Сутормина был хороший момент, у Кучаева? Это 70-74 минуты. Забивай, и все могло быть совершенно иначе.

- Конечно.

- Есть вопросы по работе арбитров с эпизодом Осипенко в частности?

- Судья сказал Осипенко, что это Осипенко ударил игрока «Локомотива». Есть вопросы? Задайте судье, я чего буду об этом говорить?

- Мы перед игрой рассуждали в том числе на тему Алексея Батракова, здорово ассистирует, а сегодня гол плюс пас. Можно ли говорить, что где-то не доработали?

- Если мы даем ассист и выходит ассист Батракова, то недоработка, да.

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- Впереди, когда «Локомотив» забил три, было ощущение, что отдает инициативу. Естественно, вы забрали мяч и пошло давление. Когда появилось чувство, что действительно можете отыграться? Было ли оно вообще по ходу этих последних 15-20 минут?

- Вы сами сказали, какая там, 80-я минута? 74-я? Когда там три момента было у Сутормина, Осипенко того же, Кучаева. Конечно, было ощущение, что можно отыграться, забив на 70-какой-нибудь минуте, было ощущение, что можно.

- Можете ли выделить кого-то с позитивной стороны в составе команды?

- Не хочу никого выделять.

- Какой-то элемент игры, что-то конкретное, что может быть, понравилось, если абстрагироваться от неудачного результата?

- Не могу я абстрагироваться от результата. Результат с такими голами, как от этого абстрагируешься? Были неплохие моменты, но, в конце концов 2:3, вот так проиграли? Вот это перевешивает всё.

- Тот же дубль Роналдо? Человек два мяча забил в этом важном матче.

- Забил и забил, ну и что?