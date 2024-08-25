Галактионов: «Давайте не будем перехваливать Батракова раньше времени»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- При счете 3:1 Лантратов разочек так классно выручил, там был эпизод. Можно ли говорить, что это один из ключевых моментов матча?

- Безусловно. Поэтому когда мы для себя определяем, какие критерии важны для игроков - это надежность. Он справляется со статусом основного голкипера и в нужный момент тот сейв, который он сделал, это переломный момент в этом матче.

- В первом тайме было огромное количество положений вне игры у футболистов «Локомотива». Тикнизян заявил, что была установка бежать за спины и получать передачи. В чем в целом была задача?

- Мы знали, что «Ростов» очень высоко играет и прессингует, и если есть пространство за спиной, надо этим пользоваться. У нас есть группа быстрых игроков атаки, которая должна была разворачивать игроков соперника лицом к своим воротам. Нам в принципе это удавалось, и те моменты, когда мы попадали во вне игры, - следствие тех открываний. Более грамотно будем располагаться.

- Алексей Батраков продолжает феерить. Сегодня гол, голевая передача, мог еще впоследствии забить. Такое ощущение, что с каждым матчем всё крепче и крепче стоит на ногах.

- Я уже как-то говорил в СМИ, идет большая работа, которая не видна общественности, это работа тренерского штаба, работа ребят, коллектива, которые его поддерживают и направляют. И сегодня он от матча к матчу становится боевой единицей, которая определяет не только качество игры, но и результат. Давайте не будем перехваливать его раньше времени. Надо посмотреть на дистанции, но уже сегодня, еще раз, и руководство об этом говорило, что молодая русская команда, много молодых ребят, которые действуют организованно, дисциплинировано, со страстью - это самое главное на сегодня.

- Промежуточное лидерство в таблице что для вас значит?

- Ничего абсолютно, потому что огромная дистанция впереди. Мы четко понимаем, что нам надо делать, мы здраво стоим на ногах, четко понимаем свои сильные стороны, которые надо развивать, четко понимаем моменты, над которыми надо работать. Сегодня есть игра, мы ее выиграли, двигаемся дальше. Впереди матч на Кубок. Поэтапно надо решать задачу.