Галактионов: «Гол на первых секундах - тоже вид стандартного положения»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Кажется, ни минуты покоя в сегодняшнем матче не было. Чумовая игра. Основнеы слагаемые успеха сегодня?

- Дисциплина, игровая дисциплина. Очень важный матч, стратегически важный. И мы нацеливали ребят, поэтому определенные изменения в игре тоже были. Именно на это нацелено. Нам надо было держать игру, не давать сопернику почувствовать сильные стороны, чем они славятся. Это доставки в штрафную, это те единоборства. Хотя во втором тайме, наверное, вот в концовке, когда они уже насытили створ ворот, нам было непросто, но мы очень грамотно оборонялись и структурно, дисциплинированно довели этот матч до победы.

- При счете 3:1 несколько раз убегали, могли поставить точку, но вместе с тем отдали инициативу «Ростову». Вас больше тревожил какой эпизод, когда не забивали и не решали моменты или когда «Ростов» все ближе и ближе стал подбираться к вашим воротам?

- Да нет, нельзя сказать, что это прямо беспокоило. Самый главный момент - это не отдавать нити игры команде соперника. Еще раз повторюсь, что те изменения, которые были, мы перестроились на три центральных защитника и усилили группу игроков средней линии. Поэтому нам было очень важно эту структуру сохранить. Вовремя отреагировали на те изменения, которые соперник нам предоставил.

- Третий мяч забитый сегодня явно был определяющим. Это была наигранная комбинация, и Алексей Батраков признался в этом. Но не признался, как долго наигрывали и когда начали работу над этим. Сколько времени потратили?

- Мы не будем говорить об этом, потому что это наша внутренняя кухня. Это тоже вид стандартного положения, которое мы реализовали. Такой переломный момент в матче. Честь и хвала ребятам, что они это впитывают, что они это стараются реализовать. Это часть игры, стандартное положение, которое принесло нам победу. Тем более, у моего сына сегодня день рождения, он попросил выиграть, я ему пообещал, поэтому его тоже поздравляю с этой победой.