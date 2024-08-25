Батраков: «Третий гол - наигранная история»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Ростов» Алесей Батраков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ключевой эпизод, который все-таки позволил «Локомотиву» забрать три очка сегодня?

- Ключевой момент, я думаю, это третий забитый мяч в самом начале второго тайма. К сожалению, единственное расстраивает, что потом мы отдали инициативу, нас поджали. Но это футбол, такое бывает. Будем делать работу над ошибками и исправляться.

- Если чуть подробнее об этом эпизоде, это наигранная история - гол из раздевалки фактически?

- Да, наигранная история. Мне кажется, что это видно по рисунку этой атаки. На тренировке отработали, получилось.

- Долго ли отрабатывали на тренировке?

- Это секрет.

- При счете 3:1 было несколько отличных возможностей, убегали фактически 2 в 1. Почему не удалось реализовать ни один из них?

- Возможно, не хватило хладнокровия. Будем отрабатывать на тренировках и смотреть, что не так сделали. Работу над ошибками никто не отменял.

- В эпизоде с вашим голом показалось, что очень спокойно и уверенно вы это делаете, будто это не «Ростов» и не Премьер-лиги, а тренировка и, может быть, матч молодежки.

- Мне кажется, сыграли уже достаточно игр, чтобы привыкнуть к этому уровню, теперь нужно только работать, прогрессировать и не останавливаться.

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- Как прокомментируете эпизод с голом Самошникова? Там налицо неудачная обработка, он явно пытался сделать скидку, и это помогло ему в том числе забить.

- А кто знает, может, он так и хотел обмануть. Надо спрашивать у него, но он красавчик, что реализовал. Все равно с левой ноги попал в дальний угол, красавчик. Он сегодня провел очень хороший матч тоже.

- Если говорить о том периоде, когда действительно отдали инициативу при счете 3:1, это в большей степени от давления «Ростова» или уже сами немного оттянулись к воротам?

- Думаю, и давление «Ростова», и мы где-то чуть-чуть отдали инициативу. Нужно после забитого гола, наоборот, еще активнее начинать пережимать соперника и не оставлять ни единого шанса.

- О чем подумали, когда «Ростов» забил, пусть уже и на последних секундах?

- Подумал, что уже нужно удержать счет. Не хватило концентрации, нужно тоже над этим работать.