Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива»

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

Шестая победа подряд и лидерство в РПЛ. «Локомотив» приятно удивляет, усилиями Батракова, Самошникова и Тикнизяна создавая смотрибельный футбол. А ростовчане Карпина достойного сопротивления оказать не сумели. С положительный стороны можно отметить только Осипенко, Роналдо (браво!) и Сако. В остальном всё было скверно.

Давайте разбираться, из-за кого же «Ростов» проиграл. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДАНИИЛ ОДОЕВСКИЙ – 4,0. Открывает анти-рейтинг голкипер, который ни разу не спас. Формально сейв у Одоевского есть, но он так неуклюже отразил дальний удар Ньямси, что грудью сбросил мяч Батракову, далее оформившему первый гол.

Удары Самошникоа и Тикнизяна тоже сложно назвать неберущимися, так что к каждому из трёх пропущенных голов руку приложил Одоевский.

ИЛЬЯ ВАХАНИЯ – 3,5. Главный же провал «Ростова» был на флангах обороны. Каждый из «крайков» допустил по голевой ошибке. Вахания просто спал, пока Самошников обрабатывал передачу Батракова и без помех катил в угол.

Илья был ужасен в единоборствах, проиграв четыре эпизода из пяти, не совершал отборов и опасных подключений. Самошников выиграл фланг вчистую.

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ – 3,5. Тикнизян тоже легко переиграл своего оппонента, забивая третий мяч. Лангович же допустил ошибку, приведшую к голу, регулярно ошибался у своих и чужих ворот, неудачно подключался в атаку. Целых 18 потерь накопил крайний защитник.

Даже странно, как Карпин вытерпел 78 минут слабой игры Ланговича. Вахания продержался на десять меньшее. Хотя замены обоих напрашивались гораздо раньше.