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Щербаченко: «Краснодару» воздалось за прошлые матчи» эксклюзив

25 Августа 2024 • 22:08 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Краснодар

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную победу «Краснодара» над московском «Динамо» в 6-м туре РПЛ со счётом 1:0.

- «Краснодару» воздалось за нереализованные моменты в прошлых матчах. Но не сказать, что он одержал прямо безапелляционную победу. Это скорее выстраданные три очка. «Динамо» создало много моментов, у того же Карраскаля было приличное количество шансов забить. Очень понравился настрой «Краснодара», но системности в игре ему по-прежнему не хватает, – сказал Щербаченко.

Благодаря этой победе «быки» сравнялись по очкам с московским «Динамо» (у них по 12 баллов).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Щербаченко

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