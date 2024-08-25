Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную победу «Краснодара» над московском «Динамо» в 6-м туре РПЛ со счётом 1:0.

- «Краснодару» воздалось за нереализованные моменты в прошлых матчах. Но не сказать, что он одержал прямо безапелляционную победу. Это скорее выстраданные три очка. «Динамо» создало много моментов, у того же Карраскаля было приличное количество шансов забить. Очень понравился настрой «Краснодара», но системности в игре ему по-прежнему не хватает, – сказал Щербаченко.

Благодаря этой победе «быки» сравнялись по очкам с московским «Динамо» (у них по 12 баллов).