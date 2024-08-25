«Локомотив» разобрался с «Ростовом», одержал шестую победу подряд и возглавил РПЛ

«Локомотив» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 25 августа на стадионе «РЖД Арена».

Завершать шестой тур выпало «Локомотиву» и «Ростову», замыкавшему топ-6. «Локо» же добрался до третьей строчки и стал главным преследователем «Зенита», выдав серию из пяти побед подряд. Молодёжь Галактионова настоящим «паровозом» катит к медалям РПЛ, хотя все предрекали ей место в середине таблицы. Очередным испытанием для «Локо» стала команда Валерия Карпина.

А началось всё с сильнейшего давления хозяев и быстрого гола. Ньямси пробил издали, Одоевский отразил перед собой, мяч подхватил Батраков и зряче дослал под штангу – 1:0. После такого начала казалось, что «Ростов» может посыпаться, но у южан неожиданно нашёлся ответ. В первой же атаке, через три минуты после пропущенного гола.

Лангович сыграл к правому углу штрафной площади, там Роналдо чётко разобрался, прокинув себе под ударную ногу и пальнув в ближний угол. Мяч влетел в ближнюю «девятку» – 1:1. После быстрого обмена ударами игра чуть затихла. «Локо» продолжал чувствовать себя хозяином положения, но так часто не летал в атаки. «Ростов» тоже события не форсировал, оборонялся и ждал своего шанса. Но дождался только пропущенного гола.

Под занавес тайма Батраков придумал отличный заброс к левому полуфлангу. Там разогнался Самошников, первым касанием мяч принял, а вторым покатил под дальнюю штангу – 2:1. Следом за голом в раздевалку прилетел и мяч из раздевалки. В первой же атаке добрались до штрафной площади «железнодорожники», Воробьёв принял в центре и покатил левее, в штрафную площадь ворвался Тикнизян и пробил мимо голкипера – 3:1.

Далее «Локомотив» неплохо игру контролировал, подсев лишь в концовке матча. Отрицательно сказались и перестановки Галактионова. «Ростов» же по традиции набрал обороты и устроил навал. Лантратову пришлось серьёзно вступить в игру, и голкипер «Локо» отлично себя проявил. Сначала Илья парировал удар Кучаева в упор, а затем ещё и накрыл добивание Роналдо.

Правда, на последних секундах гости сумели сделать победу москвичей минимальной. Это Роналдо оформил дубль, после скидки Саравии ускользнув от Сильянова и пробив между ног Лантратову - 3:2. Удержал «Локомотив» победный счёт, отпраздновав шестой (в чемпионате и в кубке) успех кряду. Такой феноменальный ход позволил «железнодорожникам» возглавить РПЛ.