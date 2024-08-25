«Локомотив» разыграл мяч после перерыва и в третий раз забил «Ростову»

«Локомотив» с «Ростовом» результативно провели первый тайм матча шестого тура Премьер-лиги. Как только возобновилась игра, «железнодорожники» провели еще одну голевую атаку - Алексей Батраков разыграл мяч в центральном круге, получил ответную передачу, дальше на Дмитрия Баринова сыграл, который покатил на Наира Тикнизяна, а тому только и оставалось, что переправить мяч в пустые ворота.

3:1 на табло, «Локомотив» сделал еще один шаг к чистому первому месту РПЛ. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.