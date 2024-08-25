Мусаев: «Сейчас вернулись к болезни прошлого сезона - забили и отпустили инициативу»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Мы редко видим Эдуарда Сперцяна, которого меняют. Почему решили это сделать?

- Я недоволен был тем, как мы играли в середине, нужно было освежать. Мне казалось, что свежие футболисты должны были это сделать. Эдуард играет почти всегда без замен, так что ничего страшного, так бывает.

- Есть ли в команде вообще человек, который может его заменить и полезнее сыграет? Я, например, сегодня не видел в этой роли Кривцова.

- Кривцов мог решить там пару моментов, чуть-чуть не разобрался, но хорошо отработал, назад возвращался. Там нужно было много работать. Всегда видно, что Эдуард отдает себя на 100%, чуть-чуть подустал, поэтому приняли такое решение. Игроки у нас все индивидуальные, у каждого свои сильные стороны. То, что есть у Эдуарда, может быть, у кого-то нет, но у Кривцова есть другие сильные качества.

- У вас в последнее время победы в чемпионате. Но как вы оцениваете игрой прогресс, в чем этот момент для вас?

- Я думаю, что мы сделали шаг вперед, но хочется еще сделать 2-3-4 шага вперед. Не все стабильно. Когда мы играли с ЦСКА, мы забили гол на 45-й и шли вперед. Эдуарда с перекладину попал, а соперник, по-моему, в первый раз пробил по воротам только на 60-й минуте. Это было важно. История была также в последнем туре, когда мы повели 2:1. Играть нужно было еще 17 минут и могли еще 2-3 забить, а соперник не мог ничего. Вроде бы была хорошая тенденция, а сейчас вернулись к болезни прошлого сезона - забили и отпустили инициативу. Это плохо, будем над этим работать.

- То есть у вас пока противоречивые ощущения?

- Ощущения у меня хорошие, мы выиграли, это самое главное, а все остальное - это работа тренерская моя, сейчас остыну, будем разбирать игру и разговаривать с футболистами. Рабочие моменты.