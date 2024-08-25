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Мусаев: «Это самая важная победа»

25 Августа 2024 • 20:52 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Кажется, что после забитого мяча игра команды чуть изменилась. Может быть, это привело к трем заменам в перерыве?

- Вы правы. Мы очень хорошо играли до гола, и нужно было продолжать играть так же. Возникли некоторые проблемы в середине. Давление ослабло, и у соперника стали появляться свободные игроки, они стали создавать моменты. Мы попробовали быстро среагировать в перерыве, сделали три замены, и понравились начало матча и концовка матча. Также понравилось то, что в сложные моменты соперник так серьезно давил, шел большими силами вперед. Мы были спокойны, хладнокровны. Смогли там где нужно выстоять, где нужно - забили. В конце было 3-4 возможности, чтобы сделать счет более спокойным. Это самая важная победа. Надо сейчас убрать эмоции и всё проанализировать. Сейчас в ближайшие дни еще две игры.

- Вы пока не убрали эмоции.

- Тяжело, очень эмоциональный матч. Я думаю, что зрителям понравилось. Столько атак и столько моментов, можно сказать, драма. На стадионе отличная атмосфера. Я думаю, что все, кто смотрел игру, остались довольными.

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