«Локомотив» возглавляет таблицу РПЛ после гола Самошникова в ворота «Ростова»

«Локомотив» и «Ростов» результативно проводят первый тайм матча шестого тура Премьер-лиги. На стартовых минутах соперники обменялись голами Алексея Батракова и Роналдо. На 38-й минуте хозяева снова повели - Батраков отдал передачу на Илью Самошникова, который принял мяч в штрафной площади, сместился чуть левее и пробил в дальний нижний угол - 2:1.

«Ростов» остается восьмым в таблице, а вот соперник в случае победы будет единоличным лидером. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.