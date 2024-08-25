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«Локомотив» возглавляет таблицу РПЛ после гола Самошникова в ворота «Ростова»

25 Августа 2024 • 20:46 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Ростов
1 1.92 X 3.90 2 3.90
2-й тайм

«Локомотив» и «Ростов» результативно проводят первый тайм матча шестого тура Премьер-лиги. На стартовых минутах соперники обменялись голами Алексея Батракова и Роналдо. На 38-й минуте хозяева снова повели - Батраков отдал передачу на Илью Самошникова, который принял мяч в штрафной площади, сместился чуть левее и пробил в дальний нижний угол - 2:1.

«Ростов» остается восьмым в таблице, а вот соперник в случае победы будет единоличным лидером. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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