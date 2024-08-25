​Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался»

Питерский «Зенит» выиграл первые четыре матча в новом сезоне, сокрушив всех соперников, но стоило команде потерять Максима Глушенкова, как ситуация сильно поменялась - и теперь команда с трудом добывает очки, сыграв вничью уже два матча. Бывший защитник питерского клуба Данил Круговой не удивлён подобной ситуацией, он прокомментировал события матча.

- Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками», - цитирует слова Кругового РБ Спорт.

В следующем туре российского чемпионата питерскому клубу предстоит сыграть в Нижнем Новгороде.