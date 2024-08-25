Личка: «Хотелось на трансферах забрать ещё 1-2 игроков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Мне показалось, сегодня Бителло не раскрыл свой потенциал. Не похож был на себя. Почему?

- Понятно, играешь так, как тебе дает соперника. Бителло во многих матчах помогает команды и забивает. Есть всего один матч такой себе… Думаю, что он не играл плохо. Понятно, я хотел, чтобы он был больше в игре, работал с мячом вместе с Карраскалем и Луисом, но, к сожалению, так иногда бывает. Но у нас на поле 10 игроков плюс вратарь, и мы не можем только думать о том, чтобы дать мяч Бителло, и он сделает результат. Мы должны играть все вместе, а это значит Карраскаль, Гладышев и Тюкавин, все мы там, 10 человек.

- Когда у вас в заявке отсутствуют и Фомин, и Кутицкий, и нет Грулёва с Нгамалё, сегодня мне кажется, тоже так обнажилась проблема с кадровым голодом, потому что замен было недостаточно.

- У нас замены были больше на молодых, и для них входить в такую игру тяжело. Наконец еще выпустили Бокова, потому что Карраскаль устал от игры. Понятно, за 3-4 минуты ему было тяжело что-то показать. Но хотелось на трансферах забрать еще 1-2 игроков, чтобы добавляли конкуренцию, и качество команды поднялось. Увидим, посмотрим.

- Как себя чувствует Лунёв?

- Поедет сейчас в госпиталь, больницу. Думаю, уже нормально, но посмотрим. Лучше, чтобы в больнице подтвердили, что всё нормально. Рад за Игоря Лещука, он вышел и спас там два раза. Понятно, что мы играли открыто и хотели забить гол, но Лещук нас держал до 95-й минуты.

- Агкацев на интервью сказал, что в какой-то момент подумал, что приз лучшему отдадут Лещуку.

- Могло быть. Он спасал в ситуациях один на один. Это футбол, но я очень рад, что в сложной для себя ситуации, где-то 80-82 минуты сидел на скамейке и сразу должен был спасать команду. Отличная реакция Игоря на выход.