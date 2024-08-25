Личка: «Нам сегодня не повезло, но я поблагодарил ребят за игру»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Кажется, такой матч, когда вроде бы проиграли, но я смотрел за вами во втором тайме и понимал, что вам нравится игра команды. Нет голов, но вы получаете удовольствие от того, что команда демонстрирует.

- Честно скажу, да, сегодня результат для нас не фартовый. К сожалению, проиграли 0:1, но только в первые 5-8 минут, когда мы очень плохо вошли в игру, можно сказать, что игра команды росла. С ходом времени команда становилась все лучше и лучше. К сожалению, у нас не получилось забить минимум один гол для ничьей. Тоже надо поздравить соперника, хорошая команда, игровая с сильными индивидуально футболистами. У них еще на замену выходили игроки достаточно хорошие. Нам сегодня не повезло, но с другой стороны я поблагодарил ребят за игру, за отношение к игре, за борьбу и желание забить хотя бы один гол, чтобы добыть минимум ничью.

- Замена в перерыве, ушел Маричаль, вышел Скопинцев. Это уже желание такой живой фланг сделать в атаке?

- Да, это была больше тактическая замена. С начала игры у Нико была больше ответственность за защиту. Понятно, когда соперник вел 1:0 и мы проигрывали тайм, там надо было больше функции игрока, который играет вперед и с левой ноги выполняет кроссы. Потом Скопинцев принес, старался и работал.