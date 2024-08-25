По информации «Евро-Футбол», московский «Спартак» может вернуться к кандидатуре защитника «Росарио Сентраль» Аугустина Сандеса. В связи с травмой Олега Рябчука клуб активизировался в поисках левого защитника и вернулся к обсуждению Сандеса, к которому ранее уже был интерес, но до предложения дело тогда не дошло.

Напомним, что в российском чемпионате позади шесть туров, в субботу московский «Спартак» сыграл с питерским «Зенитом», но команды не смогли определить победителя. Сейчас московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином».