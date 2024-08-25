«Локомотив» и «Ростов» быстро забили по голу

«Локомотив» с «Ростовом» закрывают шестой тур Премьер-лиги. Команды обменялись быстрыми голами и уже на стартовом отрезке играют со счетом 1:1.

На 10-й минуте принял игровой снаряд Алексей Батраков и пробил с правой ноги с 18 метров, удался хороший хлёсткий удар из-за пределов штрафной площади, а голкипер до мяча немного не дотянулся - 1:0. Быстрый ответ от «Ростова» - заброс по правому краю на Роналдо, который убежал от сопернкиов и пробил с правой ноги - 1:1.

В онлайн-таблице «Локомотив» идет на чистом втором месте, соперник - восьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.