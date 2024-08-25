Агкацев: «Была мысль, что Лунёву могут дать «Лучшего игрока»»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Краснодар» Станислав Агкацев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня действительно были ситуации непростые, вы спасали и чувствовали себя очень уверенно.

- Да, хорошая игра от обеих команд, атакующий футбол. Такой футбол все любят, и игроки, и болельщики. Уверен, что все сегодня получили только положительные эмоции, а в такой игре, конечно, было достаточное количество моментов и у «Динамо», у них тоже вратари достаточное количество сейвов сделали. Игорь за 10 минут сейвов набрал… Я считаю, что у обеих команд очень качественная игра получилась.

- В какой-то момент показалось, что Лещук мог у вас эту премию перехватить.

- Во-во, у меня была мысль, что ему могут дать «Лучшего игрока», потому что он очень хорошо вышел и сегодня молодец.

- Кажется, что сегодня «Динамо» больше давило и, наверное, больше создавало. С реализацией были проблемы, но все равно победа изнутри ощущается? Есть понимание, что «Краснодар» потихоньку на взлет выходит?

- Конечно, я уже говорил, мы от игры к игре идем, прогрессируем и не собираемся останавливаться. С каждой игрой только лучше и лучше хотим играть.

- Вам все-таки пришлось в какой-то момент занять место Сафонова, голкипера, который много лет играл за «Краснодар». Мне кажется, что этот отрезок для вас, шесть туров и игра в Кубке, потихонечку дает понять, что про Сафонова можно забывать.

- Не знаю. Я стараюсь с каждой игрой пользоваться шансом и играть стабильно и уверенно, чтобы никаких вопросов ни у кого не было.