Карпин: «Вся команда должна правильно играть вне зависимости от того, кто там - Батраков, Месси или Роналду»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Четыре перестановки в стартовом составе относительно матча с «Оренбургом». С чем это связано?

- С чем связано? Со многими вещами связано. Я же не буду все рассказывать.

- «Локомотив» одержал пять побед подряд. Команда во всех матчах забивает. Как прервать эту серию соперника?

- Как прервать? Своей игрой, нашей игрой, так скажу. Надо играть лучше, чем «Локомотив», и прервать.

- Алексей Батраков - один из лидеров «Локомотива» в этом сезоне, стандарты классные, те же угловые и штрафные, в игре здорово себя проявляет. Была ли какая-то персональная по нему установка перед игрой? Или уже по ситуации всё решается?

- Нет, естественно, никакой персональной установки не было перекрывать Батракова. А играть так, как мы должны играть. Вся команда, вне зависимости от того, кто там - Батраков, Месси или Роналду.

- «Ростов» пока не забивает со стандартных положений. Вас это беспокоит, придаете ли вообще этому значение?

- Нет, сказать, что беспокоит, нет. Понятно, что работаем над этим. Если будет продолжать делать то, что делаем при стандартах, где-то не хватает условно доработки со стороны блока какого-то, когда всё нормально должно совпасть. Игроки должны находиться в той точке, где есть. В это время туда должен мяч прилететь.

- Вы уже встречались с «Локомотивом». Понятно, что Кубок, ротация и другие составы. Тем не менее, с того матча какой-то опыт на сегодняшний можно и нужно ли переносить?

- Наверное, не опыт, а изучение скорее соперника, который играл против нас. Так же он будет играть или нет - мы до сих пор не знаем, готовимся к одному, а может быть абсолютно другое. Поэтому команда должна быть готова с любой точки зрения к тому, что предложит соперник.