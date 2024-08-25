Три футболиста «Динамо», из-за которых команда Лички снова проиграла «Краснодару» важный матч

Ставим оценки футболистам Марцела Лички

Уже становится недоброй для москвичей традицией проигрывать краснодарцам. Упустили серебро (или даже золото) на финише прошлого сезона, а теперь не смогли возглавить турнирную таблицу. Казалось, но своём поле доминировать будут «бело-голубые», но лучшими в их составе были голкиперы Лунёв/Лещук. Бителло и Тюкавин тоже были хороши, но их активности не хватило.

Давайте разбираться, из-за кого же «Динамо» уступило в этой встрече. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЛУИС ЧАВЕС – 4,5. Странно, что почти весь матч отбегал Луис Чавес, у которого явно не шла игра под давлением. Мексиканец проиграл пять единоборств из шести, дважды неудачно пробил (заблокировали) и практически не обострял.

Вроде бы активно перемещался по всей половин поля «Динамо», но 11 потерь на 29 точных передач поперёк поля – показатель слабый.

НИКОЛАС МАРИЧАЛЬ – 4,0. Только до перерыва сыграл уругваец, но неприятностей успел принести достаточно. Виктор Са очень вольготно чувствовал себя на фланге, совершил два обостряющих рейда, сделал три ключевые передачи.

Гол он забил после смещения слева, но правого защитника Маричаля это не спасло. Личка заменил Николаса уже после первого тайма.

ЯРОСЛАВ ГЛАДЫШЕВ – 3,5. Ещё хуже работал правый фланг атаки, где Гладышев регулярно утыкался в Оласу. Тут совсем плохо – Ярослав проиграл пять единоборств из шести, совершил 15 потерь, ни разу не обострил и отдал всего 17 точных передач. Это за 74 минуты игрового времени.

Оба кросса получились неудачными, Оласа без проблем закрыл Гладышева, а Батчи ещё и дважды прошёл на дриблинге, когда Ярослав пытался помочь обороне.