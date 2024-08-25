Галактионов объяснил замену Пиняева на Тикнизяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Одна перестановка в составе относительно дерби с ЦСКА - Тикнизян вместо Пиняеве. Видно дело не только в победном мяче?

- Совокупность факторов. Хотелось бы лучшего немного большего от Сергея, видно, нам была нужна пауза, чтобы он почувствовал, что и выходом на замену можно усиливать игру и быть более свежим. Но и Наир заслужил своим результативным действием и работой на тренировках. Поэтому сегодня в таком составе.

- «Ростов» очень хорош в борьбе на втором этаже. На стандартах не пропускал до сих пор. Как собираетесь решать эту проблемную точку для себя?

- Вы правильно отметили, что они хороши в этих компонентах. Мы для себя что-то определенное наиграли, постарались донести это до команды, посмотрим, удастся ли это реализовать сегодня в игре. Но то, что мы на это нацеливаем нашу команду, это абсолютно точно.

- Еще одна вещь, которая у «Ростова» подкупает, это прессинг. По сути визитная карточка команды. Как с ним бороться, как из-под него выходить грамотно?

- Определенные моменты по преодолению первой линии прессинга соперника то же самое мы ребят нацелили. Насколько мы будем правильно это делать, быстрее разворачивать соперника лицом к своим воротам, быстро преодолевать его и сами владеть территорией и инициативой, от этого будет зависеть, я думаю, тот результат, который позволит нам побеждать и двигаться дальше.

- В трех последних матчах «Локомотив» побеждал «Ростов». Этот факт сегодня какое-то значение имеет?

- Ничего не имеет, каждая игра отдельная, потому что различные составы были в разных матчах. Поэтому сегодня отдельная история. Еще раз повторюсь, что нам надо хороший показать матч по качеству игру, самое главное, ну и, конечно, добиться положительного результата, на что мы нацеливаем ребят.