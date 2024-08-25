​Колосков: «Зачем Миранчуку Европа? «Атланта» - хороший клуб»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что Алексею Миранчуку незачем возвращаться в Европу. Российский футболист дебютировал за свой новый клуб в МЛС, он сыграл полчаса за «Атланту Юнайтед», но его команда проиграла со счётом 0:2 «Лос-Анджелес Гэлакси». Колосков прокомментировал дебют Миранчука.

- Вернется ли Миранчук в Европу? Если он этого захочет. В Америке нормальные условия, «Атланта» — хорошая команда. Зачем Алексею возвращаться в Европу? Главное, чтобы он закрепился в «Атланте», - цитирует слова Колоскова РБ Спорт.

Ранее Миранчук, по забавной иронии, выступал за почти созвучную итальянскую «Аталанту».