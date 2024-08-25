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​Колосков: «Зачем Миранчуку Европа? «Атланта» - хороший клуб»

25 Августа 2024 • 19:39 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что Алексею Миранчуку незачем возвращаться в Европу. Российский футболист дебютировал за свой новый клуб в МЛС, он сыграл полчаса за «Атланту Юнайтед», но его команда проиграла со счётом 0:2 «Лос-Анджелес Гэлакси». Колосков прокомментировал дебют Миранчука.

- Вернется ли Миранчук в Европу? Если он этого захочет. В Америке нормальные условия, «Атланта» — хорошая команда. Зачем Алексею возвращаться в Европу? Главное, чтобы он закрепился в «Атланте», - цитирует слова Колоскова РБ Спорт.

Ранее Миранчук, по забавной иронии, выступал за почти созвучную итальянскую «Аталанту».


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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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