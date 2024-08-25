«Динамо» опять проиграло «Краснодару» со счётом 0:1 и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 25 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Очень интересный календарь подгадал для нас шестой тур, в котором все команды топ-6 сыграют между собой. Вчера открыли программу «Зенит» и «Спартак», а в воскресенье продолжили серебряный и бронзовый призёры последнего розыгрыша РПЛ – «Краснодар» против «Динамо». Кстати, они как раз встречались в последнем туре прошлого сезона, тогда «быки» победили минимально и запрыгнули на вторую строчку.

И вновь у краснодарцев получилось совладать с «бело-голубыми». Кажется, они превращаются в неудобного соперника. Уже на первой минуте опаснейший прострел слева был вынесен на Батчи, Жоау коротко поделился мячом с Кордобой, тот пробил плотно, но Лунёв справился. Прошло ещё 15 минут, и колумбиец забил. Сначала не реализовал выход один на один, а затем из офсайда замкнул кросс Батчи, подхватившего мяч. Арбитры сразу заметили положение «вне игры» и мяч засчитывать не стали.

Но давление «Краснодара» ощущалось всё сильнее. Сперцян с дальней дистанции бьёт плотно – Лунёв тащит. Через минуту Виктор Са спокойно смещается с левого края к центру, не замечает Дасу и бьёт мимо Лунёва – 0:1. Абсолютно закономерный гол, которому слегка помог рикошет от Бальбуэна.

Только после этого чуть взбодрились москвичи. Тюкавин красиво обыграл Диего Косту мяч не стал опускать на землю и пробил в ближний угол – наконец и Агкацева мы увидели в игре. «Динамо» же взбодрилось только во втором тайме. Для этого Личка выпустил Скопинцева вместо Маричаля, а ещё лучше сработали замены Мусаева – вышли Гонсалес, Черников и Олусегун. «Краснодар» заиграл трусливее, стал больше жаться к воротам и неуверенно обороняться.

Обязан был сравнивать счёт Бителло, которому пяткой оставил мяч Тюкавин. Бразилец стрелял с десяти метров, но попал точно в Агкацева. Затем уже сам Константин замыкал кросс бразильца в центре штрафной площади – тоже пробил удобно для голкипера. Скопинцев с фланга снабдил Карраскаля точной передачей, но тот из центра штрафной площади пробил сильно выше ворот.

За ворох нереализованных моментов должен был наказать Кордоба. Джон получил чистейший выход один на один после передачи по левому краю, пробил в дальний угол, но Лещук, десятью минутами ранее заменивший Лунёва, ногой отвёл угрозу. А через пять минут Игорь снова выиграл у Кордобы дуэль один на один.

Гол Са так и остался единственным. «Динамо» вновь проиграло «Краснодару» со счётом 0:1 и упустило шанс возглавить турнирную таблицу.