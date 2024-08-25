​Бондаренко: «Такой «Спартак» может побороться за чемпионство»

Московский «Спартак» сыграл в Санкт-Петербурге с питерским «Зенитом», добившись нулевой ничьей на поле чемпиона страны. Известный отечественный специалист Виктор Бондаренко считает, что этот матч можно поставить «Спартаку» в актив. Он уверен, что подопечные Деяна Станковича смогут побороться за высокие награды чемпионата.

- «Спартак» сыграл очень смело и раскрепощённо, без малейшей боязни соперника, которая чувствовалась у него в последние годы в Санкт-Петербурге. Какой прессинг, какая скоростная выносливость! Если «Спартак» продолжит в том же духе, то сможет бороться за чемпионский титул, - цитирует слова Бондаренко Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть в Казани с «Рубином».