​Балахнин: «Спартак» становится всё лучше и лучше»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оптимистично оценивает игру московского «Спартака», который сыграл по нулям с питерским «Зенитом» в шестом туре российского чемпионата. По его словам, в игре дружины Деяна Станковича просматривается прогресс, который позволяет надеяться на дальнейший рост команды.

- На данный момент, «Спартак» стал лучше, а «Зенит» стал хуже. До этого «Зенит» был пять туров гораздо интереснее, чем в матче с «красно-белыми». «Спартак» же становится всё лучше и лучше, а это очень важно. Команда становится увереннее, игроки становятся увереннее, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином».