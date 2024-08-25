Илич: «Открыли счёт, но после этого допустили достаточно много ошибок»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Достаточно спокойный первый тайм и четыре забитых мяча в общей сложности во втором. Почему так произошло?

- Прежде всего, хочу сказать, что мы играли против очень хорошей команды, у нее было достаточно много хороших моментов в первой половине. Во втором тайме мы первыми открыли счет, но после этого допустили достаточно много ошибок.

- На ваш взгляд, именно ошибки не позволили удержать победный счет?

- Если мы пропускаем первый и третий мячи так, как мы пропустили, то я считаю, да, это ошибки. Если у вас есть какое-то другое мнение, скажите.

- 1:3 проиграли, достаточно тяжелое поражение, плюс одному из прямых конкурентов в чемпионате. Какие мысли, что дальше?

- Нужно продолжать работать, стараться в каждой игре и стараться не совершать ошибки.