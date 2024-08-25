Осинькин: «На установке напомнил игрокам про позапрошлый год, когда мы проигрывали «Пари НН» 0:1 и смогли победить 2:1»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Вторая победа в сезоне, второй раз дома. Почему здесь получается лучше, чем на выезде?

- Потому что на выезде мы играли со «Спартаком» и «Динамо» и больше ни с кем не играли.

- Значит, еще победы впереди? Первый тайм получился достаточно прагматичным, хотя ваша команда имела преимущество, вы создавали больше моментов. И такая голевая феерия во втором тайме. На ваш взгляд, с чем это связано?

- Я считаю, что и в первом тайме мы очень агрессивно играли и достаточно моментов создали. Первый тайм всегда более строгий по игре в обороне. Умение играть команда «Нижний Новгород» в обороне и позиционной обороне показала только что в матче с «Краснодаром». Я бы сказал, что мы создали гораздо больше моментов, даже до того, как мы по счету раскрыли, до того, как мы повели. Мы все равно создали гораздо больше моментов. Но и у нас такой вот как минимум один очень нехороший момент, кроме гола, был. Конечно, мы это разберем. Но в целом преимущество было достаточно большое. Счет, наверное, по игре.

- Вы, наверное, про момент в самом начале тайма второго, когда выбили мяч из пустых ворот. Получается этот момент, а потом пропущенный мяч, все хватаются за голову. Какие мысли? Преимущество ведь было у вашей команды.

- Вот такие и мысли, да. Иногда и матерные слова в этих мыслях встречались. Но в целом с такого угла так попасть, так мы легко на блок попали. Конечно, было определенное недовольство, но вчера какие-то команды там камбэки проводили, и если честно, сегодня на установке напомнил про позапрошлый год, когда мы проигрывали 0:1 и смогли победить 2:1. Тогда тоже было очень большое преимущество с единственным ударом в створ наших ворот, а мы победили в самом конце. Сперва я подумал, что зря напомнил. Иногда мысли материализуются. Это я вспомнил, когда мы пропустили первый гол. А когда мы повели, я еще раз это вспомнил. Но в любом случае ребята - молодцы, мы действительно достаточно организованно, быстро и агрессивно играли впереди. Достаточно создали моментов и наиграли на победу.