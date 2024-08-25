Гальдамес: «Я защитник, мне сложно забивать голы»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Пари НН» Томас Гальдамес для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Как часто удавалось в карьере забивать два мяча?

- Когда я защитник, мне сложно забивать голы, защитники, конечно, больше занимаются обороной, однако мне очень и очень хотелось выиграть этот матч, поскольку у нас очень хорошая команда и очень хорошие игроки, наш тренер нам очень здорово помогает.

- Пришлось покинуть поле из-за повреждения, как здоровье?

- Я думаю, в этом матче я побегал очень много. Ноги очень устали, но ничего страшного, всё нормально. Я отдохну и буду готовиться к следующему матчу.

- Тот танец, который вы танцевали вместе с Орозко и Костанцей, заготовка ли это?

- Да, мы на базе, когда нас закрыли перед матчем, старались оттренировать этот танец. Но лучше всего у Фернандо получается, поскольку это бразильский танец, но мы хотели ему помочь.