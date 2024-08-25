​Тарханов: «Что-то у «Зенита» не получилось со «Спартаком»

Максим Глушенков проявил себя как лидер питерского «Зенита» в первых четырёх турах российского чемпионата, но в пятом получил травму, перелом руки, и временно выбыл из строя. В его отсутствие клуб дважды сыграл вничью - в Химках, а затем с московским «Спартаком». Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что это оказало большое следствие на эффективность игры чемпионов России:

- Наверное, что-то не получилось со «Спартаком». Наверное, отсутствие Глушенкова повлияло на игру в атаке. Когда основные игроки такого уровня не играют, то невозможно не заметить их отсутствие, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что игра грандов российского футбола закончилась нулевой ничьей.