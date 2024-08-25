Из-за них «Крылья» чуть не проиграли волжское дерби: три худших игрока самарской команды против «Пари НН»

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Три забитых гола, волевая победа над нижегородцами и второй успех в сезоне. Вроде бы всё круто и нужно праздновать, но «Крыльям» победа далась с огромным трудом. Были люди, которые явно тянули самарскую команду вниз.

Давайте разбираться, из-за кого же «Крылья Советов» чуть не проиграли. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ИВАН ЛОМАЕВ – 4,0. Зародил проблемы своей неуверенной игрой на линии ворот Иван Ломаев. «Крылья Советов» контролировали ход матча и вели игру, но вдруг случился первый же удар в створ. А с ним и пропущенный гол.

Сейвов Иван накопил ровно столько же, сколько и пропущенных голов – один. И тот проходной. Часто ошибался на выходе, вносил нервоз. А ещё очень неточно пасовал – только 6 передач из 13 достигли адресата.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 3,5. Был у Ломаева «помощник» и в центре обороны. Роман Евгеньев пока никак не может обрести себя в Самаре и добавить «московского класса». Именно он смотрелся слабым звеном обороны, именно его продавливал Зе Турбо, организуя опасные скидки.

Отборов в активе Евгеньева нет, а вот Орозко однажды без проблем промчался мимо него на дриблинге.

ВЛАДИСЛАВ ШИТОВ – 3,5. Будь поточнее Шитов, и не пришлось бы геройствовать Галдамесу. Владислав запорол два отличных момента, оба раза пальнув мимо ворот. В самом лучшем шансе до створа было всего-то шесть метров. И никто не мешал форварду отличиться.

Кроме двух ударов мимо ворот и одного заблокированного, Шитов ничего заметного не сделал. Отдал 10 точных передач и был заменён после 64-й минуты игрового времени.