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Из-за них «Крылья» чуть не проиграли волжское дерби: три худших игрока самарской команды против «Пари НН»

25 Августа 2024 • 17:09 Комментировать
Крылья Советов
3:1
Пари НН

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Три забитых гола, волевая победа над нижегородцами и второй успех в сезоне. Вроде бы всё круто и нужно праздновать, но «Крыльям» победа далась с огромным трудом. Были люди, которые явно тянули самарскую команду вниз.

Давайте разбираться, из-за кого же «Крылья Советов» чуть не проиграли. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов3:1Пари НН
  57'Боселли Хуан (0:1)
(1:1) Галдамес Томас71'  
(2:1) Галдамес Томас76'  
(3:1) Орозко Франко90'  
Ломаев ИванРассказов НиколайЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГалдамес Томас 90' (Печенин Кирилл ( 90') Костанца Фернандо  56'Бабкин Сергей 65' (Витюгов Максим ( 65') Ежов Роман 82' (Дмитриев Игорь ( 82') Цыпченко Дмитрий 81' (Гарре Бенхамин ( 81') Орозко ФранкоШитов Владислав 64' (Олейников Иван ( 64')
Запасные: Фролов ЕвгенийПопов ПавелИванисеня ДмитрийОвсянников БогданГапонов ИльяЯкуба ДенисБабаев Ульви
Медведев НикитаАлександров Виктор  52'Гоцук КириллМагкеев Станислав 67' (Глущенков Кирилл ( 67') Стаматов МатеоКалинский НиколайЕрмаков Никита 81' (Царукян Валерий ( 81') Эктов АлександрТичич Лука 81' (Кутателадзе Николоз ( 81') Зе Турбо Жозе 62' (Ожегович Огнен ( 62') Боселли Хуан 81' (Трошечкин Александр ( 81'  84')
Запасные: Кукушкин ИванМухин АнтонБоженов КириллЛукьянов ВадимКарапузов ВладиславКалайда ДмитрийВедерников Данила
25 августа. Стадион "Солидарность Арена".
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ИВАН ЛОМАЕВ – 4,0. Зародил проблемы своей неуверенной игрой на линии ворот Иван Ломаев. «Крылья Советов» контролировали ход матча и вели игру, но вдруг случился первый же удар в створ. А с ним и пропущенный гол.

Сейвов Иван накопил ровно столько же, сколько и пропущенных голов – один. И тот проходной. Часто ошибался на выходе, вносил нервоз. А ещё очень неточно пасовал – только 6 передач из 13 достигли адресата.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 3,5. Был у Ломаева «помощник» и в центре обороны. Роман Евгеньев пока никак не может обрести себя в Самаре и добавить «московского класса». Именно он смотрелся слабым звеном обороны, именно его продавливал Зе Турбо, организуя опасные скидки.

Отборов в активе Евгеньева нет, а вот Орозко однажды без проблем промчался мимо него на дриблинге.

ВЛАДИСЛАВ ШИТОВ – 3,5. Будь поточнее Шитов, и не пришлось бы геройствовать Галдамесу. Владислав запорол два отличных момента, оба раза пальнув мимо ворот. В самом лучшем шансе до створа было всего-то шесть метров. И никто не мешал форварду отличиться.

Кроме двух ударов мимо ворот и одного заблокированного, Шитов ничего заметного не сделал. Отдал 10 точных передач и был заменён после 64-й минуты игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН

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