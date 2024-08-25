Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дебютный дубль чилийца Галдамеса запустил волевую победу «Крыльев» над «Пари НН»

25 Августа 2024 • 16:58 Комментировать
Крылья Советов
3:1
Пари НН
окончен

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 25 августа на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов3:1Пари НН
  57'Боселли Хуан (0:1)
(1:1) Галдамес Томас71'  
(2:1) Галдамес Томас76'  
(3:1) Орозко Франко90'  
Ломаев ИванРассказов НиколайЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГалдамес ТомасКостанца Фернандо  56'Бабкин Сергей 65' (Витюгов Максим ( 65') Ежов Роман 82' (Дмитриев Игорь ( 82') Цыпченко Дмитрий 81' (Гарре Бенхамин ( 81') Орозко ФранкоШитов Владислав 64' (Олейников Иван ( 64')
Запасные: Фролов ЕвгенийПопов ПавелИванисеня ДмитрийОвсянников БогданГапонов ИльяЯкуба ДенисБабаев УльвиПеченин Кирилл
Медведев НикитаАлександров Виктор  52'Гоцук КириллМагкеев Станислав 67' (Глущенков Кирилл ( 67') Стаматов МатеоКалинский НиколайЕрмаков Никита 81' (Царукян Валерий ( 81') Эктов АлександрТичич Лука 81' (Кутателадзе Николоз ( 81') Зе Турбо Жозе 62' (Ожегович Огнен ( 62') Боселли Хуан 81' (Трошечкин Александр ( 81'  84')
Запасные: Кукушкин ИванМухин АнтонБоженов КириллЛукьянов ВадимКарапузов ВладиславКалайда ДмитрийВедерников Данила
25 августа. Стадион "Солидарность Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

Воскресенье в РПЛ открылось волжским дерби – самарские «Крылья» принимали нижегородский «Пари НН». Дела у обеих команд не очень: обе провалили старт сезона, затем чуть выправились, но три победы и 11 поражений на двоих – такой себе результат. Особенно хотели выправить ситуацию самарцы, которые идут очень низко в турнирной таблице и играют дома.

Хозяева в первом тайме куда больше атаковали, создавали моменты, однако гости организованно оборонялись. Первый полумомент возник после резанного кросса с правого края. Орозко немного не дотянулся до мяча, а Медведев среагировал, переведя на угловой удар. В середине первого тайма как раз корнер мог изменить счёт: Костанца в центре штрафной площади откликнулся на кросс и пробил в угол. Мяч пролетел рядом со штангой, а Шитов подправить не сумел.

Скорости повысились перед перерывом. После отличной передачи Ежова Цыпченко вышел на голкипера и решил того перебросить. Мало того, что Медведев легко зафиксировал мяч, так ещё и офсайд зацепил форвард «Крыльев». Ну а лучший момент упустил Шитов, к которому отскочил мяч после удара Рассказова. Метров с шести нападающий расстреливал ворота, но банально не попал в створ.

Время шло, счёт не менялся. А тут и «Пари НН» осмелел: в одном из редких забегов Зе Турбо мяч зацепили и умудрился скинуть на Ермакова. Мог Никита счёт открывать, но попал в Солдатенкова, перекрывшего створ. «Крылья» сигнал не приняли, и «Пари НН» наказал. Стаматов со штрафного покатил налево, на передачу разогнался Боселли, сильно пробил в дальний угол и мяч от штанги оказался в сетке – 0:1.

«Крылья» взбодрились, забегали, но особых шансов на отыгрыш не было. Пока не взял слово Томас Галдамес. Сначала чилиец идеально исполнил штрафной удар, назначенный за фол на Орозко – 1:1. А затем откликнулся на кросс Романа Ежова со стандарта, головой пробив точно в дальний нижний угол – 2:1. Дебютные голы и дебютный дубль Галадамеса.

А на 90-й минуте точку поставил Орозко. Александров подставил Стаматова неудобной передачей, а тот ещё и в дриблинг решился пойти у своей штрафной площади. Тут же случилась потеря, мяч доставили аргентинцу, а тот пробил в «девятку», не оставив шансов Медведеву – 3:1.

Волевая победа «Крыльев», которая стала для них всего лишь второй в новом сезоне.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 25 Августа
16:39
Дубль Гальдамеса за несколько минут перевернул ход матча «Крылья Советов» - «Пари НН»
16:35
«Крылья Советов» отыгрались в матче с «Пари НН», так же сработал штрафной удар
16:19
Боселли открыл счёт в матче «Крылья Советов» - «Пари НН»
14:59
Илич - об отсутствии трансферов: «Я как тренер работаю с командой такой, какая есть»
14:55
Осинькин оценил состояние новичка Ороза и травмированных
13:48
«Крылья Советов» и «Пари НН» огласили стартовые составы
02:02
Крылья Советов - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Августа
14:08
Каряка: «Крылья Советов» должны набрать три очка в матче с «Пари НН»
23 Августа
22:32
Интересная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН чемпионата России — 25 августа 2024
16:36
В «Пари НН» высказались о будущем главного тренера Илича
12:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Пари НН -РПЛ — 25 августа 2024
22 Августа
14:46
Новичок «Крыльев Советов» Галдамес рассказал, что его удивило в России
00:35
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Пари НН чемпионата России – 25 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны» Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити» Гюндоган обратился к «Барселоне» «Арсенал» готовит громкую покупку нападающего перед закрытием трансферного окна
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
3
1
1.69 3.95 4.90
Видео
25.08.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.07 3.90 3.20
Видео
25.08.24 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
2.10 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:39 · Россия. Премьер-лига
Дубль Гальдамеса за несколько минут перевернул ход матча «Крылья Советов» - «Пари НН»
16:35 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отыгрались в матче с «Пари НН», так же сработал штрафной удар
16:19 · Россия. Премьер-лига
Боселли открыл счёт в матче «Крылья Советов» - «Пари НН»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: «Динамо» должно разорвать «Краснодар»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Танасьевич назвал точный счёт матча «Динамо» — Краснодар»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны бразильского клуба
15:13 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Динамо» есть долг перед своими болельщиками за последний тур прошлого сезона»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Илич - об отсутствии трансферов: «Я как тренер работаю с командой такой, какая есть»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил состояние новичка Ороза и травмированных
14:44 · Россия. Премьер-лига
Капленко стал игроком «Химок» официально
14:33 · Россия. Премьер-лига
Круговой рассказал, как остановить «Зенит»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
14:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат высказался о серии «Спартака» без пропущенных голов
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал условие, при котором «Спартак» может побороться за чемпионство
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» обыграл «Уфу» с 1:3
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Пари НН» огласили стартовые составы
13:35 · Россия. Премьер-лига
Миллер: «Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки эксклюзив
13:28 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «В игре с «Зенитом» «Спартаку» не хватило мощного центрального нападающего, чтобы продавливать соперника» эксклюзив
13:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство
13:12 · Россия. Премьер-лига
Онопко высказался о ситуации Джикии
13:08 · Россия. Премьер-лига
Чернов оценил игру Мартинса в матче против «Зенита»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Погребняк дал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Эракович извинился за удаление в матче со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем