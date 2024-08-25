Дебютный дубль чилийца Галдамеса запустил волевую победу «Крыльев» над «Пари НН»

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 25 августа на стадионе «Самара Арена».

Воскресенье в РПЛ открылось волжским дерби – самарские «Крылья» принимали нижегородский «Пари НН». Дела у обеих команд не очень: обе провалили старт сезона, затем чуть выправились, но три победы и 11 поражений на двоих – такой себе результат. Особенно хотели выправить ситуацию самарцы, которые идут очень низко в турнирной таблице и играют дома.

Хозяева в первом тайме куда больше атаковали, создавали моменты, однако гости организованно оборонялись. Первый полумомент возник после резанного кросса с правого края. Орозко немного не дотянулся до мяча, а Медведев среагировал, переведя на угловой удар. В середине первого тайма как раз корнер мог изменить счёт: Костанца в центре штрафной площади откликнулся на кросс и пробил в угол. Мяч пролетел рядом со штангой, а Шитов подправить не сумел.

Скорости повысились перед перерывом. После отличной передачи Ежова Цыпченко вышел на голкипера и решил того перебросить. Мало того, что Медведев легко зафиксировал мяч, так ещё и офсайд зацепил форвард «Крыльев». Ну а лучший момент упустил Шитов, к которому отскочил мяч после удара Рассказова. Метров с шести нападающий расстреливал ворота, но банально не попал в створ.

Время шло, счёт не менялся. А тут и «Пари НН» осмелел: в одном из редких забегов Зе Турбо мяч зацепили и умудрился скинуть на Ермакова. Мог Никита счёт открывать, но попал в Солдатенкова, перекрывшего створ. «Крылья» сигнал не приняли, и «Пари НН» наказал. Стаматов со штрафного покатил налево, на передачу разогнался Боселли, сильно пробил в дальний угол и мяч от штанги оказался в сетке – 0:1.

«Крылья» взбодрились, забегали, но особых шансов на отыгрыш не было. Пока не взял слово Томас Галдамес. Сначала чилиец идеально исполнил штрафной удар, назначенный за фол на Орозко – 1:1. А затем откликнулся на кросс Романа Ежова со стандарта, головой пробив точно в дальний нижний угол – 2:1. Дебютные голы и дебютный дубль Галадамеса.

А на 90-й минуте точку поставил Орозко. Александров подставил Стаматова неудобной передачей, а тот ещё и в дриблинг решился пойти у своей штрафной площади. Тут же случилась потеря, мяч доставили аргентинцу, а тот пробил в «девятку», не оставив шансов Медведеву – 3:1.

Волевая победа «Крыльев», которая стала для них всего лишь второй в новом сезоне.