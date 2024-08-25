Дубль Гальдамеса за несколько минут перевернул ход матча «Крылья Советов» - «Пари НН»

Поединок шестого тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Пари НН» получается результативным. Почти час игры на табло горели нули, далее со штрафного отличился Хуан Боселли, соперник ответил прямым ударом Томаса Гальдамеса с такого же стандарта, а на 77-й минуте новичок самарцев вовсе оформил дубль - длительная позиционная атака удалась самарцам, Роман Ежов с правого фланга мягко подал в штрафную, а Гальдамес головой с 13 метров послал мяч в дальний угол - 2:1.

За несколько минут «Крылья» взлетели с последнего места онлайн-таблицы на девятое и настигли сегодняшнего соперника. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.