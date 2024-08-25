«Крылья Советов» отыгрались в матче с «Пари НН», так же сработал штрафной удар

В шестом туре Премьер-лиги «Крылья Советов» принимают «Пари НН». Гости повели в счете в начале второй половины встречи, когда после подачи со штрафного отличился Хуан Боселли. Самарцы отыгрались на 72-й минуте и тоже со штрафного. Мяч был установлен у левого угла штрафной площади, и Томас Гальдамес направил мяч над стенкой в ближний нижний угол ворот.

1:1 на табло, «Пари НН» откатывается на девятое место онлайн-таблицы, а «Крылья» делят последнее место с тремя конкурентами. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.