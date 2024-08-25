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Эдуард Мор: «Динамо» должно разорвать «Краснодар»

25 Августа 2024 • 15:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 1 ч. 9 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся столичное «Динамо» и «Краснодар».

Эксперт отметил, что у «бело-голубых» будет определённый настрой, ведь в последнем матче с «быками» у них было штанг, и они уступили чемпионство.

«Теперь «Динамо» должно этот настрой перенести на ближайшую встречу и не просто победить, а разорвать «Краснодар». Тем более, сейчас у «Динамо» игра удаётся, а «Краснодар» совсем не тот, каким был ещё даже весной», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 25 августа, в Москве на «ВТБ Арене». 

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