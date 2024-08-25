Танасьевич назвал точный счёт матча «Динамо» — Краснодар»

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасьевич поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграет против «Краснодара».

Черногорец отметил, что его бывшая команда одержит победу со счётом 3:1.

«Динамо» набрало очень приличный ход. Думаю, что будет яркая игра с огромным количеством моментов», — приводит слова Танасьевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игра шестого тура чемпионата России пройдёт сегодня, 25 августа, в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по столичному времени.