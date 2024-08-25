Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны бразильского клуба

Представитель нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Мартин Каманьо высказался об информации, что в услугах игрока самарского клуба заинтересован бразильский «Васко да Гама».

Каманьо отметил, что в услугах его клиента заинтересовано много команд, среди которых и есть бразильский клуб.

«Васко» — одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения», — приводит слова представителя аргентинца Sport24.

Контракт Гарре с «Крыльями Советов» рассичтан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.