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Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны бразильского клуба

25 Августа 2024 • 15:21 Комментировать

Представитель нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Мартин Каманьо высказался об информации, что в услугах игрока самарского клуба заинтересован бразильский «Васко да Гама».

Каманьо отметил, что в услугах его клиента заинтересовано много команд, среди которых и есть бразильский клуб.

 «Васко» — одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения», — приводит слова представителя аргентинца Sport24.

Контракт Гарре с «Крыльями Советов» рассичтан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Васко Да Гама Бенхамин Гарре Мартин Каманьо ещё теги
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