Гранат: «У «Динамо» есть долг перед своими болельщиками за последний тур прошлого сезона»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграет против «Краснодара».

Экс-игрок сборной России отметил, что у «бело-голубых» есть хорошие шансы на то, чтобы одержать победу в матче.

«Понятно, что «Краснодар» имеет свой стиль и хороших исполнителей, но пока меня не очень впечатляет игра «быков». У «Динамо» же есть долг перед своими болельщиками за последний тур прошлого сезон», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 25 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.