Илич - об отсутствии трансферов: «Я как тренер работаю с командой такой, какая есть»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Сегодня в заявку не попали Эктов и Кокоев, что с ними?

- У вас небольшая ошибка, Тихий и Кокоев. Они травмировались, поэтому сегодня не с нами.

- Как влияет на команду отсутствие трансферов?

- Это вопрос не ко мне, а к людям выше, нашему руководству. Я как тренер работаю с командой такой, какая есть.

- Зе Турбо и Боселли сегодня сыграют вместе в старте. Как это скажется на игре вашей команды?

- Да, сегодня они играют вместе. Как я говорил, у нас 25 игроков, нам нужно менять, применять ротацию периодически. Сегодня они играют впереди, и думаю, что они хорошо сыграют.