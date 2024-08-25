Осинькин оценил состояние новичка Ороза и травмированных

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Приехал новый защитник, Ороз, но сегодня он раздает автографы. Успел ли он поучаствовать в тренировочном процессе? Как оцените его?

- Нет, не успел он ни в одной тренировке поучаствовать. Еще какие-то документы для того, чтобы вообще была возможность играть, у него не готовы. Но во всяком случае мы с ним уже познакомились лично. Он потихонечку начинает себя готовить, потому что перерыв был достаточно большой, практически с конца мая.

- Как оцените состояние здоровья травмированных, и когда ждать возвращения на поле?

- Вы видите, что сегодня в первый раз после первого тура ставим в стартовый состав. А Гарре уже сейчас вернулся на скамейку запасных. Посмотрим, сколько дадим возможность ему сыграть, но раз он уже появляется на скамейке, то какое-то время он на себя взять уже готов. Бейл, его восстановление идет совершенно нормально, но по срокам пока ему еще выходить рано.

- Сегодня вы в старте предпочли Олейникову Цыпченко. Почему? Все-таки вчера был день рождения.

- Да, мы не совсем отталкиваемся от дней рождения. Есть несколько факторов, из-за которых мы предпочли Цыпченко, а не Олейникова. Оба игроки конкурентоспособные для нас однозначно, но в силу каких-то особенностей игры «Нижнего Новгорода» мы предпочли именно такой состав.