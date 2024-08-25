Представитель нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт с питерским «Зенитом».

«Да, действительно Лусиано уже направляется в Россию, но сделка официально еще не состоялась», - заявил агент.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что в случае покупки 23-летнего аргентинского футболиста питерский «Зенит» не откажется от идеи приобрести форварда московского «Спартака» Александра Соболева, который отстранён от тренировок с основной командой «красно-белых».