25-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко перешёл из калининградской «Балтики» в подмосковные «Химки», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что о деталях и сроках контракта не сообщается, однако можно отметить, что это полноценный трансфер, сумма которого, по данным портала Transfermarkt, составила 680 тысяч евро.

«Приветствуем Кирилла и желаем успешной игры за нашу команду!» — говорится в сообщении «Химок» в официальном телеграм-канале.

Напомним, что Капленко пополнил ряды «Балтики» в феврале прошлого года. Клуб Первой лиги заплатил 1,6 миллиона евро «Оренбургу», что стало одной из самых дорогих сделок в истории уральской команды.