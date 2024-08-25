Круговой рассказал, как остановить «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, как остановить питерский «Зенит», который является главным претендентом на титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, что Круговой является воспитанником «Зенита», за основную команду которого он провел 105 матчей.

Команда с берегов Невы лидирует в турнирной таблице чемпионата России, после шести туров имея в своём активе 14 очков. В следующем туре она на выезде сыграет против «Пари НН».