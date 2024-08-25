Гранат высказался о серии «Спартака» без пропущенных голов

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о серии столичного клуба без пропущенных мячей, которая сейчас составляет шесть игр во всех турнирах.

«Станкович нашёл баланс между атакой и обороной. Командная оборона важнее, ведь не может весь матч обороняться только защита», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 24 августа, «Спартак» у матче шестого тура Российской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с питерским «Зенитом» (0:0).

«Красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. В следующем туре они на своём поле сыграют против «Рубина».